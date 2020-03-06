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Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı

Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

06.03.2020 18:44 | Son Güncelleme: 06.03.2020 19:38Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağlarbaşı Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Ekipler, farklı tarihlerde uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen biri kadın 6 kişiyi gözaltına aldı.
Şüphelilere ait 8 ikamet, bir iş yeri ve 2 otomobilde narkotik köpeği desteğiyle arama yapan ekipler, çalıntı motosiklet, 227 sentetik ecza, çeşitli miktarlarda satışa hazır halde uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca ve 121 mermi ele geçirdi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ve "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından adli makamlara sevk edildi.

Narkotik, Yalova, Güncel

Kaynak: AA

6.03.2020 20:34:55