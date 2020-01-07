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Yalova'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme suçu kapsamında Yalova'da bir kişi gözaltına alındı.

07.01.2020 12:10 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:10 Yalova'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı
Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme suçu kapsamında 'da bir kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca Türkiye geneli uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme suçu kapsamında "NarkoNet 5 Operasyonu" düzenlendiği bildirildi.
Yürütülen eş zamanlı operasyon kapsamında Yalova'da ekiplerin sosyal medyadan paylaşım yapan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlediğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İlimizde ikamet eden ve sosyal medyadan yukarıda belirtilen suç kapsamında paylaşımlar yapan C.A. isimli şahıs yapılan eş zamanlı operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alınmış ve hakkında adli tahkikata başlanılmıştır."

Yalova, Güncel

Kaynak: AA

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