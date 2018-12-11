11 Aralık 2018 Salı 17:40



11 Aralık 2018 Salı 17:40

Yalova'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında aralık ayı içinde gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin de katılımıyla operasyon düzenlendi.İl merkezi ve bağlı ilçelerde uyuşturucu madde satan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen 4 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden Y.K. (58) ve Ü.Y. (24) çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.Riskli bölgelerde yapılan çalışmalarda şok uygulamalarda ise 113 şüpheli ile 7 araç kontrol edildi. Kontrol edilen 8 şüpheliye "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçundan adli işlem yaptı."İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Yasak Eşya Sokma" suçundan adli makamlarca aranması olan 1 kişi yakalandı.Operasyonda ayrıca 39 gram sentetik kannabinoid, 2 gram kubar esrar, 1 gram skunk ile 76 adet exstasy hap ele geçirildi.