Kaynak: AA

Yalova'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında son 10 günde gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satan ve kullanan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.Ekipler tarafından özellikle parklar, okullar civarı, spor alanları civarı ve Bağlarbaşı Mahallesi ara sokaklarında ani uygulamalar yapıldı. Uygulamalarda, 232 şüpheli kişi kontrol edildi, ayrıca 8 adreste ve 24 araçta adli arama yapıldı.Kontrol edilen 29 kişiye "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı. "Uyuşturucu madde ticareti" suçundan arandığı tespit edilen bir kişi ise cezaevine teslim edildi.Polis, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.Operasyonlarda ayrıca 3 bin 416 gram sentetik uyuşturucu, 103 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 15 gram esrar, 8 uyuşturucu hap ve bir sahte kimlik ele geçirildi.