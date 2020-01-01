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Yalova'da vatandaşlara 2 bin 200 çam fidanı dağıtıldı

Yalova Orman İşletme Müdürlüğü, yeni yıl nedeniyle 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında vatandaşlara 2 bin 200 adet çam fidanı dağıttı.

01.01.2020 10:43 | Son Güncelleme: 01.01.2020 10:48 Yalova'da vatandaşlara 2 bin 200 çam fidanı dağıtıldı
Orman İşletme Müdürlüğü, yeni yıl nedeniyle 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında vatandaşlara 2 bin 200 adet çam fidanı dağıttı.

Orman İşletme Müdürlüğü vatandaşlara ücretsiz çam ağacı dağıttı. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen fidan dağıtımına vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi. 2 bin 200 adet fidan kısa sürede dağıtıldı. Fidan dağıtılmasından çok mutlu olduklarını dile getiren vatandaşlar, "Yeni yılda bir günlük kutlama için yüz binlerce çam ağacı kesilirken Yalova'da Orman işletme Müdürlüğü tarafından Çam Fidanı dağıtılması çok anlamlı bir uygulama. Bu fidanları toprakla buluşturmaktan büyük bir mutluluk duyacağız" dediler.

Konuyla ilgili bilgi veren Yalova Orman İşletme Müdürü Rıdvan Kalelioğlu ise, "Ağaç kesme Fidan Dik adlı kampanya ile vatandaşlarımıza 2 bin 200 adet Fıstık Çamı fidanı dağıttık. Bu kampanya 81 ilde Orman Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştiriliyor. Vatandaşlarımızın dikeceği bu fidanlar sayesinde ilimizin ve ülkemizin ağaç rezervleri de artmış olacak" diye konuştu. - YALOVA

Orman İşletme Müdürlüğü, Yalova, Güncel

Kaynak: İHA

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