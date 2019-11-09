Haberler » 3. Sayfa » Yalova'da yaklaşık 95 kilogram afyon sakızı yakalandı - Haber

Yalova'da yaklaşık 95 kilogram afyon sakızı yakalandı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Yalova'da gerçekleştirilen operasyonda bir tırın çamurluklarına gizlenen 4 milyon değerinde, 94 kilogram 454 gram Afyon sakızı yakalandı.

09.11.2019 11:10 | Son Güncelleme: 09.11.2019 11:16Yalova'da yaklaşık 95 kilogram afyon sakızı yakalandı
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince 'da gerçekleştirilen operasyonda bir tırın çamurluklarına gizlenen 4 milyon değerinde, 94 kilogram 454 gram sakızı yakalandı.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Yalova'da yürütülen kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında limana gelen araçlar risk analizine tabi tutuldu. Liman sahasında bulunan, İran uyruklu bir şahsın sürücülüğünü yaptığı, İran plakalı bir tır riskli olarak değerlendirildi.

Şüpheli araç gözetim altına alınarak x-ray taramasına yönlendirildi. Gerçekleştirilen tarama neticesinde aracın dorse çamurluklarında şüpheli yoğunluk olduğu tespit edildi. Arama hangarına alınan araç, narkotik dedektör köpeklerinin de katılımıyla detaylı olarak arandı. X-ray cihazında şüpheli olarak görünen yerlere dedektör köpeklerin tepki vermesi üzerine aracın dorsesinin çamurlukları yerlerinden söküldü.

Aracın çamurluklarından çıkarılan toplam 42 paket içerisindeki maddeden alınan numunenin, uyuşturucu test cihazında yapılan analizinde Afyon sakızı cinsi uyuşturucu olduğu anlaşıldı.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin başarılı operasyonu sonucu ele geçirilen 42 paketteki, 94 kilogram 454 gram ağırlığındaki Afyon sakızı cinsi uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon lira olduğu belirlendi.

Olayla ilgili olarak 2 şüpheli gözaltına alındı. - ANKARA

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Yalova, Afyon, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
12:36 Narkotik operasyonunda doğumuna 2 gün kalan hamile kadının üstünden uyuşturucu çıktı
12:34 Yalova'da piyasa değeri yaklaşık 4 milyon TL olan afyon sakızı ele geçirildi
12:29 Gaziantep'te 665 paket kaçak sigara ele geçirildi
12:28 İdlib'te HTŞ protesto edildi
12:29 Tırın altında kaldı, yürekler ağza geldi..O anlar kamerada
00:52 Beyoğlu'nda yaşlı kadın, evin yanışını gözyaşları içinde izledi
22:51 Üzerinden 20 bin lira çıkan dilenci: Ev aldım, borcum var
21:33 Eşinin dedikodusunu yaptığı iddia edilen kişiyi, 3 arkadaşıyla birlikte döverek öldürdü
17:48 Evinin banyosuna gizli kamera takan şahıs serbest bırakıldı!
16:21 Diyarbakır'da babasını öldüren genç, 3 saat cansız bedeninin başında bekledi
11:57 Son dakika: PKK'lı teröristler tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesine son 24 saatte 8 taciz atışı gerçekleştirildi
22:13 Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
21:15 SON DAKİKA | A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
22:50 SON DAKİKA | Galatasaray'da Belhanda şoku
9.11.2019 12:40:20