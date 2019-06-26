26.06.2019 12:40
Haberler » Güncel » Haber

Yalova'da yaya geçidinde trafik uygulaması

Yalova

Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamada, kırmızı ışıkta geçen 43 yayaya 108'er lira para cezası verildi.

Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamada, kırmızı ışıkta geçen 43 yayaya 108'er lira para cezası verildi.
Cumhuriyet Caddesi ile Çeşme Sokağı'nın kesiştiği kavşakta trafik ekipleri "yayalar için kırmızı ışık uygulaması" gerçekleştirdi.
Üç motorize ekiple 1,5 saat süren uygulamada, kırmızı ışıkta geçen 43 yayaya 108'er liradan toplam 4 bin 644 lira para cezası kesildi.
Yayaların kırmızı ışık ihlali ise polis kameraları tarafından kaydedildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, trafik kurallarının sadece sürücüleri kapsamadığını, kuralların yayalar için de geçerli olduğunu belirterek, yayaları trafik kurallarına uymaları konusunda bilinçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti.
Kaynak: AA
Yayalar , Yalova Emniyet Müdürlüğü , Emniyet Müdürlüğü , Güncel

Son Dakika Haberleri
12:52 FETÖ sanığı eski yüzbaşıya hapis cezası
12:52 Gaziantep'te arkeoloji enstitüsü kurma çalışmaları
12:51 Araklı'daki selde 11 bina yıkıldı, 14'ü de ağır hasar gördü
12:51 AKILLI AYDINLATMA SİSTEMİNE TÜBİTAK'TAN PATENT ONAYI
12:51 Suriye Medya Birliğinden Suriyeli gazetecilere eğitim
12:51 İtalyan Büyükelçi'den Ferrero Manisa Fabrikası'na ziyaret
12:50 Suudi Arabistan Güney Kore'ye 4 milyar dolarlık petrokimya tesisi kuruyor