Yalova
'da yılan paniği kamerada
Yalova'da bir mağazanın girişindeki telefon kutusu içerisine giren yılan, paniğe neden oldu. Yılanın bir vatandaş tarafından fark edilmesiyle birlikte işyerine itfaiye ekipleri çağırıldı. İtfaiye
, beş dakikalık uğraşın ardından boyu 2 metreyi bulan yılanı yakaladı. Yılanın yakalanma anı ve saldırı hamleleri ise amatör kameralara yansıdı.
Yalova'nın Şehit Ömer Faydalı Caddesi üzerinde bir alışveriş mağazasının girişinde bulunan telefon kutusuna giren yılanı cadde üzerinde yürüyen bir kadın fark etti. Yılanı karşısında gören kadın, çığlık atarak durumu mağaza sahibine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine Yalova İtfaiye Ekipleri çağırıldı. Olay yerine gelen ekipler, beş dakikalık uğraşın ardından 2 metre uzunluğundaki yılanı özel bir aparat ile aldı. Yılanın saldırıları ise amatör kameralara yansıdı. İtfaiye ekipleri, yılanı şehir dışında doğal ortamına bıraktı. İtfaiye tarafından yapılan açıklamada sıcakların artmasıyla evlere yılan girme olaylarının arttığı, vatandaşların böyle bir durumda hemen itfaiyeye haber vermesi gerektiği bildirildi.
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Kaynak: DHA