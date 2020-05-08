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Yalova'da yurttaki karantina süresi dolan 164 kişi evlerine gönderildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Fransa'dan getirilip Yalova'nın Termal ilçesindeki öğrenci yurduna yerleştirilen 164 kişi, gözetim sürelerinin dolmasının ardından evlerine uğurlandı.

Yalova'da yurttaki karantina süresi dolan 164 kişi evlerine gönderildi
08.05.2020 12:10 | Son Güncelleme: 08.05.2020 12:17
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Fransa'dan getirilip Yalova'nın Termal ilçesindeki öğrenci yurduna yerleştirilen 164 kişi, gözetim sürelerinin dolmasının ardından evlerine uğurlandı.
Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Termal Öğrenci Yurduna yerleştirilen 164 kişinin 14 günlük karantina süresi doldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen Türk vatandaşları, AFAD tarafından hazırlanan servislerle memleketlerine gönderildi.

Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu süreç içerisinde hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır. Fransa'dan gelen kafilenin yaşlı olmasından dolayı bazı sağlık sorunları olanlar oldu. Sağlık Müdürlüğümüz sağ olsun onlarla çok güzel ilgilendi, tedavilerini yaptı. Hatta rahatsızlığı sonucu anjiyo olan bir teyzemiz var. Hepsini sağlıklı bir şekilde evlerine gönderiyoruz. Bundan sonra yurdumuzu hızlı bir şekilde dezenfekte edip yeni bir grubun gelmesini bekleyeceğiz." diye konuştu.
"Hiç kimse bunu yapamazdı"
Eşi Haydar Çelebi ile yurda geldiğini anlatan Yeter Çelebi, karantina sürecinde kendilerine çok iyi bakıldığını söyledi.
"Bunu kimse yapmaz. Devletimiz bizi getirdi, yedirdi, içirdi. Bunu kimse yapmaz." diyen Çelebi, şöyle konuştu:
"Allah binlerce defa razı olsun devletimizden. Hiç kimse bunu yapamazdı. Her yerden insanları toplayıp, bir araya getirip ağırlayamaz. Bu kadar insana yemek veremez. Neyse onu söylerim. Gerçekten de yaptılar, uğraştılar. Binlerce kez Allah razı olsun. Çok memnun kaldık. Çok hürmet ettiler."
"Devletimiz bize şefkat kollarını açtı, bizi misafir etti"
Karantina sürecinde yaşadığı duyguları aktaran Alaattin Ertuğrul da insanlığın salgın nedeniyle büyük bir imtihandan geçtiği dönemde Türkiye'nin şefkat kollarını açtığını belirtti.
23 Nisan akşamı yurda yerleştiklerini hatırlatan Ertuğrul, şu ifadeleri kullandı:
"24 Nisan mübarek ramazanın birinci günü. 23 Nisan ise aç, susuz, çıplak ayakla silahsız bir şekilde Çanakkale'de, Anafartalar'da, Kocatepe'de, Kop Dağları'nda. Sarıkamış'ta vatan mücadelesi veren şanlı ecdadımızı hatırlatıyor. Böyle önemli iki günün bir gecesinde devletimiz bize şefkat kollarını açtı, bizi misafir etti. Hiçbir zorluk çekmedik. Bütün personel 24 saat her konuda bize yardımcı oldular. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Allah vatanımıza, milletimize zeval vermesin."
Geçirdiği rahatsızlık sonucu anjiyo olan Asya Bağaz ise kendisine çok iyi bakıldığını belirterek 14 gün boyunca ilgisini eksik etmeyen görevlilere teşekkür etti.
Bağaz, "Kalbimden rahatsızmışım. Bunu hiç bilmezdim. Yemek sonrası birdenbire rahatsızlandım, doktora götürdüler. Ameliyat olmam gerektiğini söylediler. İnşallah Gaziantep'e ulaşırsam orada doktora gideceğim. Allah devletimizden, hükümetimizden, başkanımızdan Allah razı olsun. Çok iyi ağırladılar bizi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Karantina, Termal, Fransa, Yalova, Güncel, Haber

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