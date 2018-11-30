Yalova'daki Deprem İstanbul'da Hissedildi

Merkez
üssü Yalova
'nın Çınarcık
ilçesinde 4.3 şiddetinde meydana gelen deprem İstanbul
'da da hissedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli
Rasathanesinin verilerine göre Merkez üssü Yalova'nın Çınarcık ilçesinde sabah saat 05: 36'da 4.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Yalova'da meydana gelen deprem aynı zamanda İstanbul'da da hissedildi. Yaklaşık 14 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenen deprem çevre iller Bursa
, Kocaeli
ve Sakarya
'da da hissedildi.
Depremi hisseden bir vatandaş, " Yatıyordum ev bir anda sallandı. Hemen eşime söyledim. Oda öyle bir şey olmadığını söyledi. Yani resmen sallandık. Deprem 2 yada 3 saniye sürdü" dedi. - İSTANBUL
Yalova,İstanbul