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Yalova'daki fuhuş operasyonunda yakalanan 22 şüpheliden 13'ü tutuklandı

Yalova'da fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme suçlamasıyla gözaltına alınan 22 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

20.02.2020 11:16 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:16Yalova'daki fuhuş operasyonunda yakalanan 22 şüpheliden 13'ü tutuklandı
'da fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme suçlamasıyla gözaltına alınan 22 şüpheliden 13'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin il merkezi ve 3 ilçede düzenlediği operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin adliyedeki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 2'si savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverildi. Şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kadınlarda HIV ve Hepatit B tespit edildi
Öte yandan, fuhuş yaptıkları belirlenen ve sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilen yabancı uyruklu 28 kadının işlemleri sürüyor.
Kadınlara yönelik sağlık kontrollerinde birinin HIV, 2'sinin de Hepatit B taşıdığı belirlendi.

Emniyet Müdürlüğü, Yalova, Güncel

Kaynak: AA

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