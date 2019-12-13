Haberler » Güncel » Yalova'daki hava destekli uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı - Haber

Yalova'daki hava destekli uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı

Yalova'daki hava destekli uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

13.12.2019 16:16 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:16Yalova'daki hava destekli uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı
'daki hava destekli uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, uyuşturucu satıcılarına yönelik 300 polisin katılımıyla dün sabah saatlerinde başlatılan geniş çaplı operasyonun geç saatlere kadar sürdüğü belirtildi.
Operasyonda uyuşturucu satıcısı 8 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edilerek, yapılan aramalarda uyuşturucu madde, ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ile bunlara ait fişekler ve kaçak içki ele geçirildiği aktarıldı.
Çalışmalar sırasında çeşitli suçlardan aranan 2 kişinin de yakalandığı ifade edildi.
Yalova'da dün polis ekiplerince hava destekli uyuşturucu operasyonu başlatılmış, çok sayıda evde arama yapılmıştı.

Yalova, Sabah, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:14 Edirne küçük ecem, babaannesiyle birlikte toprağa verildi - Haber
18:14 Tekirdağ'da üreticilere "etiketleme ve hijyen" eğitimi verildi - Haber
18:14 ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi, Başkan Donald Trump'a yönelik iki azil maddesini... - Haber
18:13 DHA YURT BÜLTENİ - 21 - Haber
18:12 Samsun'da 2 bin öğrenciye iklim değişikliği anlatılacak - Haber
18:05 Son Dakika: HDP'nin Diyarbakır mitingine saldırının faili 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet - Haber
17:54 ABD Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı - Haber
17:06 Edirne'de başı boş atlar trafiği karıştırdı - Haber
15:59 Palu Ailesi'nin damadı çocuklarını koruma altına alan memurları ölümle tehdit etmiş - Haber
15:58 Profesör Doktor Mikdat Kadıoğlu: Karadenizlilere müjde, burnunuz küçülecek, daha düzgün olacak - Haber
13.12.2019 18:17:27