Yalova'daki kaplıcalarda bayram yoğunluğu

YAVUZ EMRAH SEVER - Yalova
'nın Termal
ilçesindeki tarihi kaplıcalarda, 9 günlük Ramazan Bayramı
tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.
Yalova'nın doğal güzellikleri ve kaplıcalarıyla ünlü ilçesi Termal'de, bayram tatili öncesi yapılan rezervasyonlar işletmecileri memnun etti.
Yalova Termal Tesisleri Müdür Yardımcısı Ümit Gürbüzoğlu, AA muhabirine, Termal'deki hamamların Doğu Roma
döneminde kurulduğunu söyledi.
O dönem askerlerin kaldığı Kurşunlu
Hamamı'nın, Osmanlı'nın son yıllarında yeniden faaliyet gösterdiğini belirten Gürbüzoğlu, Atatürk
'ün 1929'da Yalova'ya ziyaretiyle kaplıcaların yeniden ilgi odağı haline geldiğini vurguladı.
Atatürk'ün, "Yalova su şehri olacaktır." diyerek bölgeye gerekli özenin gösterilmesini istediğini dile getiren Gürbüzoğlu, şöyle devam etti:
"Ondan sonra Dolmabahçe Sarayı
'nın bahçıvanını getiriyor, Pandelli Usta. Pandelli Usta ile buraya birçok ağacın dikimine yardımcı oluyor. Buradaki tesislerin işletilmesinin aktif hale getirilmesini sağlıyor. Büyük Otel ve Termal Otel'in kurulmasında etkili ve Termal Otel'in de ilk misafiri Atatürk. O dönemden bu döneme de Termal işletmeleri devam ediyor. 2006 yılında bu yana da Sağlık Bakanlığı
devralmış. Sağlık Bakanlığı işletiyor şu anda. Termal turizm amacıyla kullanılıyor. Hamamlar havuzlar var. Ayrıca burası Türkiye
'nin ilk arboretumu olarak geçiyor. Doğa turizmini yaşamak isteyen misafirlerimiz de burayı tercih ediyorlar, kaplıcalardan yararlanıyorlar. Oksijen terapisi için de geliyorlar. Kültürü, tarihi yaşamak için de burada tarihi binaları görmek, o hamamları da yaşamak için burayı tercih ediyorlar."
Ümit Gürbüzoğlu, bayram tatili dolayısıyla tarihi kaplıcalara ilginin arttığını vurguladı.
Rezervasyonlara değinen Gürbüzoğlu, "Bayram tatili dolayısıyla rezervasyonlarımızın yüzde 80-85'ini oluşturduk ama önümüzdeki 3-5 gün içinde yüzde 100 doluluğa sahip olacağımızı düşünüyoruz." ifadesini kullandı. İstanbul
, Kocaeli
ve Bursa
'dan 1 saat civarında bir sürede ulaşılabildiği için Termal'in yerli turistlerden büyük ilgi gördüğünü kaydeden Gürbüzoğlu, "Yabancı olarak da Rusya
'dan misafirlerimiz daha çok tercih ediyor. Orta Doğu
'dan turistlerimiz var. Günübirlik ortalama 600-700 misafirimizi ağırlıyoruz. Bu sayının bayramda günlük bine ulaşmasını bekliyoruz. Otelimizde 220-230 yatak kapasitemiz var. Onları da tam olarak doldurmayı planlıyoruz. Bayramda toplam 3 bin-3 bin 500 misafirimizi ağırlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.
Kaynak: AA
Güncel