Yalova'daki Villada Kaşıkçı Cinayetiyle İlgili Arama (4)

26 Kasım 2018 Pazartesi 18:30



26 Kasım 2018 Pazartesi 18:30

ARAMA ÇALIŞMALARI TAMAMLANDISuudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Yalova'nın Termal ilçesi Samanlı köyündeki 2 villada yapılan ve 10 saat süren arama çalışmaları tamamlandı.İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu ve konsolosluk lojmanlarında yapılan aramaların ardından uzman kriminal ekipler, her iki villada da olası özel bölümleri araştırdı. Villa bahçesindeki 3 su kuyusundaki suyun tahliyesinin ardından ekipler merdivenle kuyulara inip iz aradı. Ekipler, 10 saat süren arama çalışmalarını saat 18.00 sıralarında tamamlayıp, ellerindeki poşetlerle araçlara binerek, bölgeden ayrıldı. Arama çalışmalarına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.Berktuğ ÖNCÜ- İsmail ÖZTÜRK/YALOVA,