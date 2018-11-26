Yalova'daki Villada Kaşıkçı Cinayetiyle İlgili Arama (4) (Drone)

ARAMA ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı
cinayeti ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
talimatıyla Yalova
'nın Termal
ilçesi Samanlı köyündeki 2 villada yapılan ve 10 saat süren arama çalışmaları tamamlandı. İstanbul'daki Suudi Arabistan
Konsolosluğu ve konsolosluk lojmanlarında yapılan aramaların ardından uzman kriminal ekipler, her iki villada da olası özel bölümleri araştırdı. Villa bahçesindeki 3 su kuyusundaki suyun tahliyesinin ardından ekipler merdivenle kuyulara inip iz aradı. Ekipler, 10 saat süren arama çalışmalarını saat 18.00 sıralarında tamamlayıp, ellerindeki poşetlerle araçlara binerek, bölgeden ayrıldı. Arama çalışmalarına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
Berktuğ ÖNCÜ- İsmail ÖZTÜRK/YALOVA,
Cemal Kaşıkçı,İstanbul,Yalova
26 Kasım 2018 Pazartesi 19:43