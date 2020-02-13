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Yalova'daki zimmet soruşturmasında gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı adliyede

Yalova Belediyesinde bir çalışanın zimmetine para geçirdiği iddiasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı H.G, adliyeye sevk edildi.

13.02.2020 09:24 | Son Güncelleme: 13.02.2020 09:56Yalova'daki zimmet soruşturmasında gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı adliyede
Belediyesinde bir çalışanın zimmetine para geçirdiği iddiasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı H.G, adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yalova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin zimmetine para geçirdiği iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.
Gözaltında bulunan 3 şüpheliden, Belediye Başkan Yardımcısı H.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Yalova Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen H.G, adliyeye getirildi.
H.G'nin sekreteri ve şoförünün emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Soruşturma

Yalova Belediyesi yetkililerince 6 Şubat'ta, Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin muhasebe kayıtlarında yaptığı usulsüz işlemlerin tespitinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne başvurulmuş, ardından da savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştu.
Bu sırada kayıplara karışan Reşat E, Denizli'de yakalanarak Yalova'ya getirilmiş, bu kişinin yanı sıra Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan K. ve çalışanlardan S.Ö. ile müteahhit Bekir B. gözaltına alınmıştı. Bu kişilerden Reşat E, Şenay Reyhan K. ve Bekir B. tutuklanmış, S.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Soruşturmayla ilgili Belediye Başkan Yardımcısı H.G. ile sekreteri ve şoförü de gözaltına alınarak emniyette işlemlerine başlanmıştı.

Yalova Belediyesi, Başsavcı, Yalova, Güncel

Kaynak: AA

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