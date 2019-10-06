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Yalova fırındaki sadaka kutusunu çaldı

Yalova'da, ekmek fırınına gelerek tezgahtaki sadaka kutusunu çalan kişi, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

06.10.2019 14:53
Yalova'da, ekmek fırınına gelerek tezgahtaki sadaka kutusunu çalan kişi, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
Olay, Fatih Caddesi üzerinde bulunan ekmek fırınında dün gece meydana geldi. Fırına gelen kimliği belirsiz kişi, fırın çalışanına sandviç ekmeği satın almak istediğini söyledi. Çalışanın, siparişi getirmek üzere kasanın başından ayrılmasını fırsat bilen şüpheli, tezgahın üzerinde duran sadaka kutusunu çalarak hızlıca iş yerinden kaçtı. Ekmeği alarak tezgaha dönen iş yeri çalışanı, durumu farkederek polise haber verdi. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için soruşturma başlattı.
Hırsızlık anı, fırında bulunan güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
GÖRÜNTÜ BİLGİSİ
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-Olay anı güvenlik kamerası
Süheyla GÖZDERELİLERYALOVA, (DHA)
Yalova fırındaki sadaka kutusunu çaldı

Yalova, Güncel

Kaynak: DHA

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