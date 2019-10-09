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Yalova gizli çekim yapan fotoğrafçının serbest kalmasına tepki

Gizli çekim yapan fotoğrafçının serbest kalmasına tepki (2)YENİDEN GÖZALTINA ALINDIYalova'da kadın çalışanları ve müşterilerinin giyinip, soyundukları bölüme gizli kamera yerleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan fotoğraf stüdyosu sahibi İsmail K.

09.10.2019 15:54
Gizli çekim yapan fotoğrafçının serbest kalmasına tepki (2)
YENİDEN GÖZALTINA ALINDI
Yalova'da kadın çalışanları ve müşterilerinin giyinip, soyundukları bölüme gizli kamera yerleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan fotoğraf stüdyosu sahibi İsmail K.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararına, mağdurlar bir üst mahkemede itiraz etti. İtirazı değerlendiren üst mahkeme İsmail K. hakkında yakalama kararı verdi. Polis tarafından yeniden gözaltına alınan İsmail K., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
GÖRÜNTÜ BİLGİSİ
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-Zanlının adliyeye çıkarılması
Dosya Adı0910ylvsapikfotocu
Süre1.48 Boyut 201 MB
HaberBerktuğ ÖNCÜ - Kamera Süheyla GÖZDERELİLERYALOVA,(DHA)
Yalova gizli çekim yapan fotoğrafçının serbest kalmasına tepki

Yalova, Güncel

Kaynak: DHA

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