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Yalova Halk Eğitim haftada 10 bin maske üretecek

- Yalova Halk Eğitim haftada 10 bin maske üretecek Sağlık çalışanlarının tulum ve maskeleri Yalova'dan Yalova Halk Eğitim Müdürlüğü, sağlık çalışanlarının tek kullanımlık maske ve koruyucu tulum ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçti.

25.03.2020 12:59 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:01
- Yalova Halk Eğitim haftada 10 bin maske üretecek
Sağlık çalışanlarının tulum ve maskeleri Yalova'dan
YALOVA - Yalova Halk Eğitim Müdürlüğü, sağlık çalışanlarının tek kullanımlık maske ve koruyucu tulum ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçti. Kurumdaki usta öğreticiler, haftada 10 bin maske ve ihtiyaç duyulan tulumları üretmek için var güçleri ile mesai yapıyor.
Korona virüsüyle mücadele eden sağlık çalışanlarının ihtiyaç duydukları tek kullanımlık maskeler ile koruyucu tulumlar, Yalova Halk Eğitim Merkezi'nde üretiliyor. Tamamı usta öğreticilerden oluşan 20 kişilik bir ekip, sabah saatlerinde kuruma gelerek, atölyelerde akşama kadar durmaksızın maske ve tulum dikiyor.
Haftalık 10 bin adet maske ile ihtiyaç duyulan tulumları ürettiklerinin altını çizen Halk Eğitim Müdürü Sadrettin Doğan, "Yalova Valisi Muammer Erol'un talimatı ve Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun'un destekleri ile biz de harekete geçtik. Sağlık çalışanlarımızın ihtiyacı olan tek kullanımlık maskelerin ve koruyucu tulumların üretimi yapıyoruz. Sağlık çalışanlarımıza sadece alkışla değil çalışmalarımızla da destek olmak istedik. Burada 20 usta öğretici ile birlikte üretim yapıyoruz. Ben hepsine çok teşekkür ediyorum. Zira burada tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak gelip çalışıyorlar. Sağlık çalışanlarımızın maske ve tulum ihtiyacını karşılamak için mesai harcıyoruz. Haftada 10 bin adet maske üreterek bunları sağlıkçılarımıza ulaştırıyoruz" dedi.
Maske ve tulum üretimi yapılan atölyelerde çalışan usta öğreticilerin hijyenine de büyük özen gösteriliyor. Güvenli mesafe bırakılarak çalışan usta öğreticiler sürekli maske takıyor. Yalova Halk Eğitim haftada 10 bin maske üretecek

Kaynak: İHA

Etiketler : Yalova, Yerel

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Yalova Halk Eğitim haftada 10 bin maske üretecek

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