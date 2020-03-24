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Yalova Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri maske üretimine başladı

Yalova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde dikiş eğitimi gören kursiyerler sağlık görevlileri için maske dikimine başladı.

24.03.2020 19:38 | Son Güncelleme: 24.03.2020 19:44
Yalova Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri maske üretimine başladı
Yalova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde dikiş eğitimi gören kursiyerler sağlık görevlileri için maske dikimine başladı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kursiyerlerin diktiği maskelerin sağlık, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ile kamuda çalışanlara gönderileceği bildirildi.

Açıklamada kursiyerlerin, ihtiyaç halinde maske dikimine devam edeceği duyuruldu.

Kaynak: AA

Etiketler : Yalova, AFAD, Güncel

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