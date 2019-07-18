Yalova İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

Yalova
İl Koordinasyon Kurulu'nda 2019 yılı içinde devlet yatırımlarıyla ilgili toplam 132 milyon 370 bin TL harcandığı bildirildi.
Yalova İl Koordinasyon Kurulu 2019 yılı 3. toplantısı, Vali Yardımcısı İrfan Demiröz başkanlığında İl Özel İdare Toplantı Salonu'nda yapıldı. Kaymakamlar, ilçe ve belde belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluş müdürlerinin hazır bulunduğu toplantıda, 2019 yılının 2. dönem sonu itibariyle yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.
Vali Yardımcısı Demiröz, 8 ana sektörde 51 adet biten, 127 adet devam eden, 8 adet başlanmamış ve 21 adet ihale aşamasında olmak üzere toplam 207 adet projenin olduğunu kaydetti.
Demiröz, bu yatırımların toplam proje bedelinin ise 2 milyar 377 milyon 744 bin lira olduğunu söyledi.
2019 yılı projeleriyle ilgili yapılan harcamalar hakkında açıklama yapan Demiröz, "Projeler için 2019 yılı öncesine kadar yapılan harcama 1 milyar 388 milyon 160 bin liradır. Tüm projelerin 2019 yılı ödeneği 297 milyon 509 bin lira olup 2019 yılı 2. dönem sonuna kadar yapılan harcama ise 132 milyon 370 bin liradır." ifadelerini kullandı.
Ardından toplantıya katılan bölge müdürlükleri yetkilileri yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.