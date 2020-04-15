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Yalova İl Müftülüğü'nden 800 aileye maddi yardım

Yalova İl Müftülüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle maddi sıkıntı çeken 800 aileye maddi yardımda bulundu.

15.04.2020 14:38 | Son Güncelleme: 15.04.2020 15:01
Yalova İl Müftülüğü'nden 800 aileye maddi yardım

Yalova İl Müftülüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle maddi sıkıntı çeken 800 aileye maddi yardımda bulundu.

İl Müftüsü Cevdet Cemal Çıkrık, yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle bir dizi çalışma yaptıklarını belirtti.

İl Müftülüğü görevlileri tarafından internet üzerinden çocuk evleri, kadın konuk evleri ve huzur evindeki kişilerle görüntülü olarak dersler verildiğini aktaran Çıkrık, ziyaretlerle manevi destekte bulunulduğunu anlattı.

Çıkrık, şunları kaydetti:

"Yalova il merkezinde yaklaşık 800 aileye maddi yardım ulaştırılmıştır. Bunun yanında yine 65 yaş üstü dışarı çıkması yasak olan vatandaşlarımızın bir kısmının din görevlileri vasıtası ile maaşları çekilmiş, kendilerine teslim edilmiş, ilaçları alınmış, mutfak alışverişleri yapılmıştır. Tek başına yaşayan ve yemek pişiremeyen bazı ailelere görevlilerimizce sıcak yemek ikram edilmiş, maddi ve manevi yardımda bulunulmuştur. Ayrıca maddi imkanı olmayan vatandaşlarımızın doğalgaz, elektrik ve su faturaları görevlilerimizce tanıdıkları hayır sahiplerinden yardım almak suretiyle yatırılmış, bazı ailelere odun ve kömür yardımı da yapılmıştır. Bunun yanında 20 engelli aileye erzak yardımında bulunulmuş ve ihtiyaç sahibi ailelere market alışveriş çekleri verilmiştir."

Ayrıca Türkiye Diyanet Vakfı tarafından da 125 aileye 12 bin 500 lira maddi yardımda bulunulduğunu aktaran Çıkrık, dışarı çıkamayan vatandaşların kendilerine en yakın cami görevlilerine başvurabileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Yalova, Güncel
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