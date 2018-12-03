Yalova İl Özel İdaresi'ne 4 Yeni Araç

03 Aralık 2018 Pazartesi 15:02



03 Aralık 2018 Pazartesi 15:02

Yalova İl Özel İdaresi kendi öz kaynakları ile 2 milyon 887 bin TL tutarında ki 4 iş makinesini araç parkına kazandırdı. Araçların kontak anahtarlarını ise Yalova Valisi Muammer Erol ve AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol teslim etti.Yalova köylerde yapılan çalışmalarda kullanılan araçların sayısını arttırdı. İl Özel idaresi kendi öz kaynakları ile anda 2 kamyon, bir grayder ve 1 silindir olmak üzere 4 iş makinesi 1 adet de kırıcı alarak araç parkına kattı. 2 milyon 887 bin TL değerindeki araçların devir teslimi için bir tören düzenlendi. Törene Yalova Valisi Muammer Erol, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Demirel, İl Genel Meclisi üyeleri ile davetliler katıldı.Törende söz alarak araçlar hakkında bilgi veren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Selim Karahan, "Bizim envanterimizde iş makinesi olarak binek araçlar hariç 31 adet iş makinemiz vardı. Bunlarla yıllık 20 bin saat iş üretiyoruz. Sathi kaplamadan, kanal açma, yol bakımları ve malzemeli bakımlar bunlarla yapılıyor. İhtiyacımız vardı. Artan talepleri de karşılayabilmek üzere şu anda 2 kamyon, bir grayder ve 1 silindir olmak üzere 4 iş makinesi 1 adet de kırıcı alındı. Bu araçlar bize 2 milyon 887 bin TL'ye mal oldu. Bu araçları kendi öz kaynaklarımızla envanterimize kazandırmış olduk. Böylece yıl içerisinde 3 bin 400 saat ek iş üretebileceğiz. Makineler 3 yıl gibi bir çalışmayla da kendilerini amorti edecekler" dedi.Anahtarları Vali ve Vekil teslim ettiAraçların hizmete girişi öncesinde Yalova Müftüsü Turgut Açari bir dua yaptı. Duanın ardından araçların hizmete girişini temsil eden kurdele kesildi. Yalova Valisi Muammer Erol ve AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol araçların anahtar ve ruhsatlarını sürücülerine teslim ederek hayırlı hizmetlerde kullanılmasını temenni ettiler. - YALOVA