25 Mart 2019, 13:30
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Yalova İnsan Kaçakçılığı Operasyonu 109 Kişi Yakalandı

Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 2 insan kaçakçısı yakalanırken Türkiye'ye yasadışı yollardan giren 107 Afganistan uyruklu vatandaş sınır dışı edildi.

Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 2 insan kaçakçısı yakalanırken Türkiye'ye yasadışı yollardan giren 107 Afganistan uyruklu vatandaş sınır dışı edildi. Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipleri, Yalova'da M.R.R.(20) ile M.S.S.'nin (31), insan kaçakçılığı suçu işlediğini tespit etti. Sabah saatlerinde harekete geçen ekipler, insan kaçakçılarının ve yasadışı göçmenlerin kaldığı 11 adrese eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda M.R.R. ile M.S.S. gözaltına alınırken, Türkiye'ye yasadışı yollar ile girdikleri tespit edilen 107 Afganistan uyruklu vatandaşlar sınır dışı edildi. Operasyonla ilgilil soruşturma devam ediyor. Türkiye, Yalova Emniyet Müdürlüğü, Yalova, Güncel
Kaynak: DHA