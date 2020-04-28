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YALOVA İtfaiye, balkonda aç kalan köpeğe merdiven ile yiyecek götürdü

İtfaiye, balkonda aç kalan köpeğe merdiven ile yiyecek götürdüYalova'nın Çınarcık ilçesinde, bir evin balkonunda aç ve susuz kalan köpeğin yardımına belediye ile itfaiye ekipleri koştu.

28.04.2020 18:02 | Son Güncelleme: 28.04.2020 18:03
İtfaiye, balkonda aç kalan köpeğe merdiven ile yiyecek götürdü
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, bir evin balkonunda aç ve susuz kalan köpeğin yardımına belediye ile itfaiye ekipleri koştu. Su ve mama verilen köpeğin, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Belediye görevlileri, köpeğin sahibine ulaşmaya çalışıyor.
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, sosyal medya üzerinden bir evin balkonundaki köpeğin aç ve susuz bırakıldığı paylaşımları yapıldı. Bunun üzerine Çınarcık Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Birimi ekipleri adrese gitti. Adrese itfaiye ekipleri de çağrıldı. Çamlık Mahallesi Haksan Sitesi'ndeki apartmanın ikinci katındaki balkona, itfaiye merdiveniyle ulaşan belediye görevlisi Çin aslanı cinsi köpek için bir çuval mama ve suyu bıraktı.
5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince, belediyenin, sahipli hayvanları toplama yetkisinin bulunmadığını belirten görevliler, sağlık kontrolünden geçirdikleri köpeğin sahibine ulaşmak için çalışma başlattı.
Çınarcık Belediyesi Veteriner Hekimi Nesrin Fakirullahoğlu, 'Vatandaşlardan aldığımız ihbar üzerine hemen harekete geçerek balkondaki Çin aslanı cinsi köpeğe ilk müdahaleyi yaptık ve mama ile su verdik. Ancak, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na göre sahipli olduğu için köpeği alamıyoruz. Durumu Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne ilettik ve sahibine ulaşılmaya çalışılıyor. Biz köpeğin karnını doyurduk, suyunu verdik ve sahiplerine ulaşılana kadar belirli periyotlarla kontrollerini yapacağız. Duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ederiz" dedi. YALOVA İtfaiye, balkonda aç kalan köpeğe merdiven ile yiyecek götürdü

Kaynak: DHA

Etiketler: Çınarcık, İtfaiye, Yalova, Güncel, Haber

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