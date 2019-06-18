18.06.2019 11:19
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YALOVA Kafası su borusuna sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Kafası su borusuna sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardıYalova'da kafası su borusuna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kafası su borusuna sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı
Yalova'da kafası su borusuna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye erlerinin 'Fındık' ismini koyduğu kedi, sağlık kontrollerinin yapılması için Yalova Veterinerlik Müdürlüğü'ne götürüldü.
Yalova Belediyesi İtfaiye ekipleri, Adnan Menderes Mahallesi Beyazıt Sokak üzerinde yavru bir kedinin kafasının su borusuna sıkıştığı ihbarını aldı. Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri, su borusunu keserek, yavru kediyi kurtardı. Minik kedinin kurtarılma anı kameralar tarafından görüntülendi.
İtfaiye ekipleri tarafınan 'Fındık' adı verilen kedi, sağlık kontrollerinin yapılması için Yalova Veterinerlik Müdürlüğü'ne götürüldü.
Görüntü Bilgisi:
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-Kedinin kurtarılma anları
-Borunun kesilmesi
Haber-Kamera: İsmail ÖZTÜRK/YALOVA,DHA
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(Tür: Yurt)YALOVA Kafası su borusuna sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı
Kaynak: DHA
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