Yalova Kerç Boğazı'ndaki Yangında Ölen İki Denizcinin Adı Yalova'da Parka Verildi

Kaynak: DHA

Kerç Boğazı'ndaki yangında ölen iki denizcinin adı Yalova'da parka verildiKerç Boğazı'ndaki gemi yangınında yaşamını yitiren Türk denizciler Sinan Karabulut(22) ve Yüce Karanki'nin(33) isimleri, parka verildi. Park açılışında duygu dolu anlar yaşandı.21 Ocak'ta Karadeniz'deki Kerç Boğazı'nda, Tanzanya bayraklı 'Maestro' ve 'Candy' adlı gemiler arasındaki yakıt transferi sırasında çıkan yangında ölen Türk mürettebattan Sinan Karabulut ve Yüce Karanki'nin isimleri, memleketleri Yalova'da açılan parkta yaşatılıyor. İsmetpaşa Mahallesi Karasu Sokak'taki park için düzenlenen açılışa Sinan Karabulut'un kardeşleri Enes ve Beyzun Karabulut, Yüce Karanki'nin de amcası Vejdi Karandki katıldı. Açılışta Enes Karabulut, 'Ağabeyimizi 21 Ocak'ta kaybettik. Hepinize tekrar çok teşekkür ederim. Şu an burada yapılan çalışmalar için başkanımız Vefa Salman'a, Yalova Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz. Burada her geldiğimizde, her gördüğümüz çocuğun o güler yüzünde ağabeyimi hatırlamak bizi çok gururlandıracak. Abi seni çok seviyoruzö dedi. Yüce Karanki'nin amcası Vejdi Karanki de, 'Acı, çok acı. Gönül isterdi ki o iki gencecik fidan ismiyle yaşasın, koca çınar olsunlar. Ama ömürleri bu kadarmış. Bir nebze de olsa yüreğimize su serpildi. O fidanların yerine ekilen bu fidanlar, o çiçekler, burada oynayan cıvıl cıvıl çocuklar, onlar büyüdükçe, yaşadıkça onlar da yaşayacaklar. Naaşların alınmasından gelinmesinden bu ana kadar bizleri yalnız bırakmayan, ismiyle müsemma sevgili Vefa Salman kardeşime sonsuz teşekkürler. Sağ ol, var ol kardeşim. Bizi en iyi o anlıyor. Genç yaşta çocuğunu toprağa vermenin ne demek olduğunu, acısını biliyor. Bizleri hiç yalnız bırakmadı. Yalova'nın böyle bir insana ihtiyacı var. Ne olur onu da sizler yalnız bırakmayın. Her şey için sağ olunö diye konuştu.Duygu dolu anlar yaşayan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ise, 'Benim için de zor bir konuşma. Herhalde açtığımız parklar içerisinde yaptığım konuşmaların en zoru olacak. Cemal Süreya diyor ki; Her ölüm erken ölümdür. Bu iki evladımızın ölümü Cemal Süreya'nın dediğinden daha da erken bir kayıp oldu. Burada çocukların gülerek, oynayacak olması ikisinin de ruhunu şadedecek. Ben bu isimleri verirken tabii ki ailelerin acılarını tazelemek gibi bir derdim yok. Onların duygularını tekrar tekrar acıyı yaşatmak gibi bir düşünce yaşamıyorum. Aksine bir ders çıkartılması lazım hayattan. Bir gün hepimizin gideceği yer kara toprak. Birbirimizi kırmadan, üzmeden, dünyanın maddiyatına fazla takılmadan bu yaşamda önemli olan iyi bir iz bırakabilmek. Ne olursa olsun iki evladımızın iyi bir iz bıraktığına yürekten inanıyorum. Allah ikisine de gani gani rahmet eylesin. Gerek İsmetpaşa mahallemize gerekse Yalovamıza hayırlı uğurlu olsunö dedi.Konuşmaların ardından iki denizcinin isminin yer aldığı tabela açıldı. Oyun parkında futbol sahası ve oyun alanının yanı sıra üzerinde 'Sinan ve Yüce' yazılı tekne de yer alıyor.