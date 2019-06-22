22.06.2019 00:08
Haberler » Güncel » Haber

YALOVA Klima gazı yüklü kamyonette yangın

Klima gazı yüklü kamyonette yangınOsmangazi Köprüsü'nden geçen kamyonetin kasasında bulunan klima gazı tüpleri patladı.

Klima gazı yüklü kamyonette yangın
Osmangazi Köprüsü 'nden geçen kamyonetin kasasında bulunan klima gazı tüpleri patladı. AFAD ve itfaiye ekipleri olaya müdahale ederken, köprü yaklaşık 1 saat araç trafiğine kapatıldı.
Osmangazi Köprüsü'nü kullanarak Kocaeli 'ye giden Ö.F. (37) yönetimindeki klima gazı yüklü 34 GAZ 11 plakalı kamyonetin kasasında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Araçtaki gaz yüklü tüpler patlarken durumu fark edenler itfaiye ve AFAD ekiplerine haber verdi. Yangın ve patlama sebebiyle Osmangazi Köprüsü yaklaşık 1 saat araç trafiğine kapatıldı. Kamyonetin kasasındaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Güvenlik amacıyla tüplerdeki klima gazları boşaltıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.YALOVA Klima gazı yüklü kamyonette yangın
Kaynak: DHA
AFAD , Osmangazi Köprüsü , İtfaiye , Güncel

Son Dakika Haberleri
01:33 Otomobilin altına giren yılanı, itfaiye çıkardı
01:17 Silivri'de konteyner yangını
01:09 Denizli'de internet dolandırıcılığı operasyonu
01:04 Kazara iki kişiyi vurunca kalp kirizi geçirdi - AFYONKARAHİSAR
00:54 Amasya Genelgesi'nin 100. yılı kutlamaları
00:52 Bilecik'te ev yangını
00:49 Şehidin kardeşi trafik kazasında öldü