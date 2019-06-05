YALOVA 'MARMARA'NIN BODRUM'U ÇINARCIK, NÜFUSUNUN 10 KATINI AĞIRLIYOR

Ramazan Bayramı
tatilini Marmara
'nın Bodrum
'u olarak bilinen Çınarcık
'ta geçiren tatilciler, buradaki sahili doldurdu. Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer
, ilçenin adeta bayram bereketi yaşadığını belirterek, normalde 18 bin olan nüfuslarının 10 katına çıktığını söyledi. Çınarcık'ta 9 günlük bayram tatili dolayısıyla yoğunluk yaşandı. Başta İstanbul
olmak üzere çevre illerden gelenler, Çınarcık'ta sahilleri akın akın doldurdu. Bu durum esnafları ve işletmecileri de sevindirdi. Adeta bayram bereketi yaşayan Çınarcık'ta tüm otel ve pansiyonlar doldu.
TATİLCİ SAYISI 200 BİNLERE ULAŞTI
Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 'Marmara'nın incisi Çınarcık'ta yoğun bir bayram trafiği yaşıyoruz. Bayram yoğunluğu yaşıyoruz. Normalde 18 bin civarında olan nüfusumuz 150 bin ve üstünde şu an. Kalabalık olarak 150-200 bin arasında olduğunu tahmin ediyoruz. Bu sene tabii ki bayram 10 gün daha öne geldi. Geçen seneye nazaran birazcık yüzde 20'lik bir düşüş var fakat yine de umduğumuzdan daha iyi. Neticesinde İstanbul seçimlerinin etkisi var, sınavların etkisi var. O bakımdan yine de çok iyiyiz. Çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Tatilcilerimize daha güzel hizmet edebilmek için çalışıyoruz. Esnafımızın işleri iyi. İnşallah böyle devam ederö dedi.
KUM PLAJ DOLDU TAŞTI
Mavi Bayrağı da bulunan Çınarcık, Teşvikiye
Beldesi'ndeki kum plajı ile de göz doldurdu. Tatilciler gündüz saatlerinde güneşlenip yüzerken, akşam saatlerinde yine sahilde kurulan tesislerde köpük partilerinde eğlenerek vakit geçirdi. Kum Plaj'da DJ'lerin performanslarıyla tatilciler eğlence dolu anlar yaşadı. Plajdaki işletme sahiplerinden Osman Barut
, '2019 yaz sezonuna hızlı bir şekilde başladık. Havaların güzel olmasıyla. Bizim 6 gün boyunca sanatçımız var. Rezervasyonlar telefonlar susmadı. Çınarcık böyle bir kalabalık görmedi. İnsanlar dün akşam geldi şeyzlonglarda yattılar. 3 bin kişilik kapasitemiz var ama bunu çok aştık, 4-5 bine çıktık. 9 gün boyunca tüm pansiyonlar ve oteller doluö diye konuştu.
Görüntü Bilgisi
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-Kum plajdan detaylar
-Sahilden görüntüler
-Belediye başkanı ile röp.
-İşletmeci ile röp.
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Haber-Görüntü İsmail ÖZTÜRKYALOVA,DHA
(Tür: Yurt)
Kaynak: DHA
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