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Villadaki fuhuşun parolası çözüldü: Tekstil firmamıza yeni kumaşlarımız gelmiştir

Yalova'ya Rusya ve Özbekistan'dan yabancı uyruklu kadınları çocuk ve yaşlı bakımı yaptırma bahanesiyle getirten şebekenin, kadınları 'tekstil firmamıza yeni kumaşlar geldi' şifresini kullanarak pazarladığı ortaya çıktı.

04.11.2019 20:17

Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Kaytazdere beldesindeki bir villada yabancı uyruklu kadınları tuttukları tespit edilen şebekeye yönelik operasyon yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yabancı uyruklu kadınları Yalova, Kocaeli ve Bursa'daki çeşitli adreslerde ve otellerde fuhuş yaptırdıkları tespit edilen Ö.Y, A.T. ve S.M, takibe alındı.

PAROLA İLE ANLAŞMIŞLAR

Şüphelilerin, müşterilerin telefonlarına "Tekstil firmamıza yeni kumaşlarımız gelmiştir" şeklinde şifreli mesajlar attığı bilgisine ulaşan ekipler, fuhuş yaptırıldığı ileri sürülen yabancı uyruklu K.I, R.Z, A.E. ve Z.K'nin fotoğraflarından oluşan kataloglarla da müşteri temin edildiğini belirledi. Operasyonda şüpheli 3 kişi ile fuhuş yaptırıldıkları ifade edilen yabancı uyruklu 4 kadın gözaltına alındı.

VİLLADA ARAMA YAPILDI

Altınova ilçesinde şüphelilerin kaldıkları villada yapılan aramada bulunan kadınlara ait pasaportlar, cep telefonları ve müşteri defteri gibi suç unsurlarına el konuldu. Şüpheli Ö.Y, A.T. ve S.M, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yabancı uyruklu kadınların sınır dışı edilmesi için idari işlemlere başlandığı belirtildi.

Villadaki fuhuşun parolası çözüldü: Tekstil firmamıza yeni kumaşlarımız gelmiştir

Yalova, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


YORUMLAR (1)
ADALET:1991 den bunlar pazarlaniyor ulkemizde, hala eve temizligi, cocuk bakimi yalanina nasil inaniyorlar?Inandirici degil!
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