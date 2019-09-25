Haberler » Güncel » Haber

Yalova merkezli 7 ilde fetö operasyonu: 23 gözaltı

YALOVA merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.

25.09.2019 12:00Yalova merkezli 7 ilde fetö operasyonu: 23 gözaltı
YALOVA merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgüt ile bağlantılı olduğu tespit edilen 23 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Yalova merkezli Bursa, İstanbul, Erzurum, Sakarya, Samsun ve Kocaeli'de eş zamanlı yapılan baskınlarda 23 şüpheli gözaltına alındı. Diğer illerde yakalanan şüpheliler de Yalova'ya getirildi.
Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



Yalova, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:45 Diyarbakır annelerine kadın desteği
14:45 ATMACA hedefi 12'den vurdu
14:45 Fenerbahçe'de dev derbinin hazırlıkları sürüyor
14:45 Ümraniye'de 35 mahalleye afet müdahale konteynerleri yerleştirildi
14:45 Böbrek nakli yapılacak hasta, polis helikopteri ile taşındı
14:44 Kenevir toplarken suçüstü yakalandı
14:44 İl Özel İdaresi personeline hizmet içi eğitim verildi