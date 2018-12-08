Yalova Merkezli 7 İlde Fetö/pdy Operasyonu

Yalova
merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekiplerince 30 Kasım'da gözaltına alınan zanlıların sorgusu tamamlandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, Yalova, Adana
, Bingöl
, Bursa
, Elazığ
, İstanbul
ve Şanlıurfa
'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 10 şüpheli yakalanmıştı.
Yalova
08 Aralık 2018 Cumartesi 14:10