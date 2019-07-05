05.07.2019 09:55
Haberler» Güncel» Haber

Yalova merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu

Yalova merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, 13'ü muvazzaf 14 şüpheli yakalandı.

Yalova merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, 13'ü muvazzaf 14 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi çalışmaları kapsamında, ankesörlü ve kontörlü hatlardan ardışık arandıkları iddia edilen 14 zanlının yakalanması amacıyla 9 ilde operasyon düzenlendi.
Yalova'nın yanı sıra İstanbul, İzmir, Antalya, Zonguldak, Ordu, Tekirdağ, Hatay ve Muğla'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, muvazzaf 2 subay ve 11 astsubay ile bir emekli astsubay gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Yalova merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu
Kaynak: AA
Yalova, Güncel

Son Dakika Haberleri
11:23   Karşıyaka'da 'imar planı' hamlesi
11:23   Konya Ovası'nda bu yıl su sıkıntısı çekilmeyecek
11:23   'Orkestra'da sertifika heyecanı
11:23   Firar eden arı kolonisi vatandaşları endişelendirdi - KARS
11:22   Erdem: "Mahalle komiteleri daha verimli çalışmalı"
11:22   Kırkpınar'ın "eli tutulmayan ağası" bu yıl da aday olacak
11:22   Koç Üniversitesi Anadolu Bursiyerleri Programı'na uluslararası ödül