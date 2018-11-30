Yalova Merkezli Deprem, İstanbul ve Çevresinde de Hissedildi -1

30 Kasım 2018 Cuma 10:10



30 Kasım 2018 Cuma 10:10

Soner HASIRCIOĞLU - Ozan URAL - Ali Kerem BENGİ - Hüseyin COŞKUN/ İSTANBUL DHA - Yalova'da sabah saatlerinde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul ve çevresinde de hissedildi.Yalova'nın Çınarcık ilçesinde sabah saat 05.36'da Richter ölçeğine 4,1 büyüklüğünde meydana geldi. Deprem Yalova ve ilçelerinin yanı sıra İstanbul ve ilçelerinde de hissedildi. Deprem olduğunu hisseden vatandaşlar, yataklarından uyanarak sokağa fırladı. Bazı vatandaşlar depremi hissettiklerini dile getirirken, bazı kişiler de depremi hissetmediklerini söyledi.