Yalova Merkezli Deprem, Marmara'yı Salladı

YALOVA'da saat 05.36'da, 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çınarcık merkezli deprem İstanbul Bursa ve Tekirdağ gibi çevre illerde de hissedildi. Depremin hissedildiği bölgelerde can kaybı, yaralanma ve hasara yol açmadığı bildirilirken, Deprem Uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu , depremin büyük Marmara depreminin beklendiği fayda gerçekleşmediğini söyledi. Marmara Bölgesi 'nde birçok kişi güne deprem ile uyandı. Yalova Çınarcık merkezli, saat 05.36'da gerçekleşen depremin büyüklüğünü AFAD 4.1, Kandilli Rasathanesi ise önce 4.3, daha sonra 4.0 olaraka açıkladı. Yaklaşık 14 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenen deprem; Bursa, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve çevre illerde de hissedildi.Yalova Valisi Muammer Erol , kentte meydana gelen depremde can veya mal kaybının olmadığını bildirdi. Vali Erol , yaptığı yazılı açıklamada, "Çınarcık Esenköy arasında saat 05.36 da 4.1 büyüklüğünde meydana gelen deprem dolayısı ile acil çağrı merkezimize, emniyet ve jandarma birimlerimize şu ana kadar can ve mal kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar düşmemiştir" İfadesini kullandı.'OLAĞAN BİR DEPREM' İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Oğuz Gündoğdu ise depremle ilgili yaptığı açıklamada, "Merkezi Çınarcık Esenköy'de olan bir deprem. Kandilli 4.3, AFAD ise 4.1 dedi. 1999 depreminde buradaki fay hattı kırılmıştı. Bu kırılma devam ediyor. Bunun fazla bir önemi yok. Bu arada kırılan bölgelerdeki enerji boşalmasından ibaret. Biz asıl depremi Marmara'nın kuzeyinde bekliyoruz. Biri kuzeyde biri güneyde apayrı yerler. Bu büyük deprem için bir tetikleme yapmaz. Bu olağan bir deprem. 1999'dan sonra böyle olağan depremler meydana gelir çünkü enerji boşalmasına neden oluyorlar. Epeydir bölgede bu denli deprem olmuyordu. 4.3 oldukça büyük bir ölçek, 1999 depremini yaşamış insanlara biraz telaşa vermiş olabilir. Genel olarak bakıldığında bunlar büyük depremin hazırlayıcılarıdır. Bunu Marmara depreminin geleceğinin işareti olarak görüyoruz" dedi.'RAHAT OLABİLİRİZ' Doğa Hareketleri Araştırma Derneği Başkanı Fuat Agalday ise yaptığı açıklamada, " Armutlu 'da karasal bir fayda meydana geldi. Yani deniz içinde gerçekleşmedi. Tali bir fayda oldu. Beklenen büyük Marmara depreminin ana fayında gerçekleşmediği için korkulacak bir durum yok. Takip ediyoruz. Bu depremin bize verdiği mesaja hazırlıklı olmalıyız. 4.2 civarında bir deprem. Başka depremlere tetikleme yapacak bir fay üzerinde değil. Bu yüzden rahat olabiliriz" diye konuştu. - Yalova