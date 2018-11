Yalova Merkezli Deprem, Marmara'yı Salladı (2)

30 Kasım 2018 Cuma 13:45



DEPREM, ÇINARCIKLILARI KORKUTTUYalova'da merkez üssü Çınarcık olan 4.1 büyüklüğündeki deprem, Çınarcıklıları korkuttu.Çınarcık merkezli sabah 05.36'da meydana gelen deprem İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Tekirdağ gibi illerde de hissedildi. Depremin merkez üssü olan Yalova'nın Çınarcık ilçesinde can kaybı ve yaralanma meydana gelmedi.Çınarcık sakini Hatice Şurgun depremi hissettiklerini söyledi. Şurgun, "İçeriden güm güm diye sesler geldi. Ev sallandı. Korktuk. O saatten beri ayaktayız. İnşallah daha büyük deprem görmeyiz. 17 Ağustos'u yaşadık. Bu yüzden felaket derecede korktum" dedi.Çınarcık'ta taksici İsmail Günce ise "Depremi hissettik ama Allahtan herkes derin bir uykudaydı. Şükür Allah'a can kaybı yok. Yardım isteyen de olmadı, olsaydı taksi durağı olarak yardımlarına koşardık. Daha önce depremi yaşadık. Onları yaşadıktan sonra bu hafif kalıyor" diye konuştu.Yalova Valisi Muammer Erol da kentte meydana gelen depremde can veya mal kaybının olmadığını bildirdi.İsmail ÖZTÜRK/YALOVA,