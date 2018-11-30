Yalova Merkezli Deprem, Marmara'yı Salladı (3)

30 Kasım 2018 Cuma 15:57



30 Kasım 2018 Cuma 15:57

4 DEPREM DAHA OLDUYalova'da, saat 05.36'da meydana gelen Çınarcık merkezli 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 3.7 olan 4 deprem daha kaydedildi. Depremlerde can kaybı ve yaralanan olmadı.AFAD kayıtlarına göre, sabah meydana gelen ve Marmara bölgesindeki illerde de hissedilen depremin ardından saat 13.13'te 2.5, saat 14.27'de 2.0, saat 14.39'da 3.7, saat 14.42'de de 3.4 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Depremlerde can kaybı ve yaralanan olmadı.İsmail ÖZTÜRK/YALOVA,