Yalova Merkezli Fetö Operasyonunda 1 Tutuklama

YALOVA merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 1'i, tutuklandı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Kasım günü operasyon düzenledi. Yalova'nın yanı sıra Adana
, Bingöl
, Bursa
, Elazığ
, İstanbul
ve Şanlıurfa
'da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, Yalova Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklandı, 9 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest kaldı.
Soruşturma kapsamında 1 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. - Yalova
08 Aralık 2018 Cumartesi 15:05