Yalova Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Kaynak: AA

Yalova merkezli 10 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı.Alınan bilgiye göre, Yalova Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, örgütün mahrem imamları tarafından kontörlü ve ankesörlü hatlardan ardışık arandıkları tespit edilen TSK içindeki şüphelilerin yakalanması amacıyla Yalova merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.Operasyonda muvazzaf bir subay, 5 astsubay, 3 emekli asker, bir askeri öğrenci ve askeriyeden ayrılan bir sivil olmak üzere 11 zanlı gözaltına alındı.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.