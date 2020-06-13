YALOVA Mustafa bebek, koronavirüsü yendi

Mustafa bebek, koronavirüsü yendiYalova'da anne babasıyla koronavirüse yakalanan 17 günlük Mustafa bebek, tedaviyle sağlığına kavuşup, alkışlarla taburcu edildi.

13.06.2020 11:11 | Son Güncelleme: 13.06.2020 13:18
Mustafa bebek, koronavirüsü yendi
Yalova'da anne babasıyla koronavirüse yakalanan 17 günlük Mustafa bebek, tedaviyle sağlığına kavuşup, alkışlarla taburcu edildi.
Yalova'nın Altınova ilçesinde yaşayan Ali A., rahatsızlanınca hastaneye başvurdu. Covid-19 testi pozitif çıkan Ali A. tedaviye alınırken, eşi Naime A. ve 17 günlük bebekleri Mustafa'ya da testi yapıldı. Anne ve bebek de test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine hastaneye yatırıldı.
Yalova Devlet Hastanesi'nde 15 gün süreyle tedavi altında tutulan Mustafa bebek ile anne-baba, sağlıklarına kavuşmaları üzerine alkşılarla taburcu edildi.
Yalova İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 'Şikayetleri üzerine hastaneye başvurarak koronavirüs testi yapılan ve hastalık tespit edilen Ali A. isimli hastanın ailesine, filyasyon ekiplerimiz tarafından yapılan tarama sonucunda, Naime A. ve 17 günlük bebeği Mustafa E.A.'da koronavirüs hastalığı tespit edildi. 17 günlük olan bebek, Yalova Devlet Hastanemiz Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi'ne yatırılarak, tedavi altına alındı. Bakımı ve beslenmesi tamamen izolasyon kuralları dahilinde özenle gerçekleştirildi. 15 günlük tedavinin ardından yapılan test sonucu negatif gelen ve genel durumu iyileşen bebek, anne-babasının da sağlığına kavuşması ile birlikte 1 aylık olarak hastanemizden alkışlarla birlikte taburcu edildi' denildi. YALOVA Mustafa bebek, koronavirüsü yendi

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Altınova, Yalova, Anne, Güncel, Haber

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