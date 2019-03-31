Yalova'nın Armutlu İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Mustafa...

Yalova
'nın Armutlu
ilçesinde belediye başkanlığını MHP
adayı Mustafa Tokat
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Mustafa Tokat bin 711, AK Parti
adayı Mehmet Birkan
bin 579, İYİ Parti
adayı Arif Ürgüp
496 oy aldı.
-Tokat'ın özgeçmişi-
22 Temmuz 1966'da Gemlik
'te doğan Mustafa Tokat, ilk ve orta öğrenimini Armutlu'da tamamladı.
2009 yılında yapılan yerel seçimlerde belediye meclis üyesi seçilip 4 yıl bu görevde bulunan Tokat, 2017 yılında MHP Armutlu İlçe Başkanı seçildi ve 1,5 yıl görev yaptı.
2006 yılından beri Tokatlıoğlu inşaat firmasıyla iş hayatına devam eden Tokat, 31 Mart yerel seçimlerinde MHP'nin Armutlu belediye başkan adayı
oldu.
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Kaynak: AA