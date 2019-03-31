Yalova'nın Çınarcık İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Kaynak: AA

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Numan Soyer kazandı.Kesin olmayan sonuçlara göre, Numan Soyer 4 bin 878, CHP adayı Avni Kurt 4 bin 797, MHP adayı Harun Yorulmaz 93 oy aldı.-Soyer'in özgeçmişi-01 Ekim 1972'de Çınarcık'ta doğan Numan Soyer, ilk öğretimi Çınarcık İlk ve Orta Okulu'nda, liseyi Yalova İmam Hatip Lisesinde tamamladı.1993 yılından bu yana çeşitli sektörlerde ticaret yapan Soyer, çeşitli sivil toplum örgütlerinde görev aldı.Halen Yalova Sanayi ve Ticaret Odası meclis üyesi olan Soyer, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Partiden Çınarcık Belediye Başkan Adayı oldu.Soyer, evli ve 3 çocuk babası.