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Yalova'nın incisi Terma City'den Gençlik Festivaline destek

Yalova'da Terma City gençler için özel oluşturduğu sosyal alan donatıları ile termal otelde bilinenin aksine gençleri ağırlamayı hedef haline getirdi.

15.02.2020 13:52 | Son Güncelleme: 15.02.2020 13:52Yalova'nın incisi Terma City'den Gençlik Festivaline destek
'da Terma City gençler için özel oluşturduğu sosyal alan donatıları ile termal otelde bilinenin aksine gençleri ağırlamayı hedef haline getirdi. Bu misyondan yola çıkan Yalova Terma City gençlerle Yalova Gençlik Festivali'nde buluşuyor.

15-16 Şubat tarihlerinde Yalova Altan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan Yalova Gençlik Festivali, Yalova Terma City katkılarıyla daha da renklenecek gelenekselleşmesi hedeflenen Yalova Gençlik Festivali, müzik dünyasının yeni yıldızlarını bir araya getiriyor. Rap müziğin öncü isimlerinden Norm Ender festivalin yıldızı olacak. "Mekanın Sahibi" şarkısıyla adından söz ettiren Norm Ender festival boyunca Terma City'de konaklayacak ve mekanın sahibi olacak. Norm Ender 15 Şubat'ta sahnede rap fırtınası estiriyor. Görkem Balkış 15 Şubat'ta Gençlik Festivali sahnesinde yerini alırken, 16 Şubat'ta son dönemde yeni şarkılarıyla yükselişe geçen Emircan İğrek, rap müziğinin prensi Hidra, eğlenceyi her anında hissettiren Mary Jane, alternatif rock grupları Pardon ve Self Servis konserde performanslarını sergileyecek. - YALOVA

Yalova, Güncel

Kaynak: İHA

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