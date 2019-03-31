31 Mart 2019, 21:59
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Yalova'nın Termal İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Yalova

Yalova'nın Termal ilçesinde, belediye başkanlığını AK Parti adayı Hüseyin Sinan Acar kazandı.

Yalova'nın Termal ilçesinde, belediye başkanlığını AK Parti adayı Hüseyin Sinan Acar kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Hüseyin Sinan Acar bin 253, İYİ Parti adayı İbrahim Taner bin 167, CHP adayı Selcuk Can Uslu 35 oy aldı.

Acar'ın öz geçmişi

1 Ağustos 1970'te Yalova'nın Termal ilçesinde doğan Hüseyin Sinan Acar, ilk, orta ve lise eğitimini Yalova'da tamamladı.

Siyasi hayatına 1984'te Anavatan Partisi'nde başlayan Acar, 1994-2001 yıllarında il yöneticiliği görevlerinde bulundu. 2003 yılında AK Parti üyesi olan Acar, Termal ilçesinde birçok sivil toplum kuruluşunda yöneticilik yaptı.

Acar, evli ve iki çocuk babasıdır. Hüseyin Sinan Acar, AK Parti, Termal, Yalova, Güncel
Kaynak: AA