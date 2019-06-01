Yalova
'nın tüm giriş çıkışları hem karadan hem havadan denetleniyor
Yalova'da Ramazan Bayramı
tatili nedeniyle karayollarında trafik denetimleri havadan drone ile yapılıyor.
Yalova'nın; İstanbul
, Bursa
ve Kocaeli
'nin arasındaki üçgende bulunması ve 3 büyük şehri bir birine bağlayan güzergahta olması nedeniyle karayollarındaki trafik denetimleri artırıldı. Bu kapsamda Yalova'da yoğun trafik akışının olduğu bölgelerde 'drone' ile havadan denetim yapıldı. Yalova Emniyet Müdürlüğü
ve Yalova İl Jandarma
Alay Komutanlığı'nın Bursa Yolu'nda ortaklaşa yaptığı çalışmalara Yalova Valisi Muammer Erol
da katıldı. Durdurulan araçlardaki vatandaşlarla sohbet eden Vali Muammer Erol, vatandaşlara bayram trafiğinde dikkat edilmesi kurallarla ilgili de bilgi aktardı. Vali Erol
, araç içerisinde bulunan çocuklara ise trafik kurallarını hatırlatan bayram hediyesi dağıttı.
Halkın sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirebilmesi için önceki yıllarda olduğu gibi bu bayram tatili için de bir dizi önlem alındığı belirten Yalova İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, 'Bayram nedeniyle artan trafik nedeniyle biz de denetimlerimizi artırdık. Yalova'nın tüm şehir girişi ve çıkışlarında denetimler yapıyoruz. Amacımız kazasız ve belasız bir bayram tatilini geçirmek. Tüm arkadaşlarımız bayram boyunca görevli olacak. Hassasiyetle çalışacağız. Hiçbir vatandaşımıza zarar gelsin istemiyoruz. Görevimizin başındayız. Yalova Emniyeti olarak 'yol arkadaşı' bebekleri ve yastıklar hediye ediyoruz. Emniyet kemerlerine takmaları için birer aparat yaptırdık. Jandarma Komutanlığımız ile yaptığımız bir de karne uygulamamız var. Çocuklarımızı ön plana çıkarmaya çalışıyoruz ki ailelerini de harekete geçirsinlerö dedi.
Yalova Emniyet Müdürlüğü
ile Yalova Jandarma Alay Komutanlığı, Yalova ile Bursa'yı ve Yalova ile Kocaeli'ni bir birine bağlayan D-575 Karayolu'nda bayram boyunca denetimler yapacak.Drone ile yapılan denetimlerde ise sürücüler tarafından yapılan hız ve şerit ihlalleri ile brandasız yük taşıyan kamyonlardaki ürünler denetleniyor.
Kaynak: DHA
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