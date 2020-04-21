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YALOVA Öğretmenler, öğrencilerini, kendilerine benzeyen bebeklerle sevindirdi

Öğretmenler, öğrencilerini, kendilerine benzeyen bebeklerle sevindirdiYALOVA'da özel bir kreşin öğretmenleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi 50 öğrenciye, kendilerine benzeyen bebekler örüp, hediye etti.

21.04.2020 15:05 | Son Güncelleme: 21.04.2020 16:35
Öğretmenler, öğrencilerini, kendilerine benzeyen bebeklerle sevindirdi
YALOVA'da özel bir kreşin öğretmenleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi 50 öğrenciye, kendilerine benzeyen bebekler örüp, hediye etti.
Yalova'da özel bir kreş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde, minik öğrencilerine sürpriz yaptı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olan kreşin öğretmenleri, öğrencilerine benzeyen bebekler ördü. Bebekler ile birlikte çocuklara, öğretmenlerin özlemlerini dile aldıkları mektuplar da verildi.
Kreş yetkilileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutlamak istediklerini, ancak koronavirüs tedbirleri nedeniyle bir süredir uzak kaldıkları öğrencilerine böyle bir sürpriz yaptıklarını söyledi. Kreş yetkilileri, tüm çocukların bayramını kutladı. YALOVA Öğretmenler, öğrencilerini, kendilerine benzeyen bebeklerle sevindirdi

Kaynak: DHA

Etiketler: 23 Nisan, Güncel
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