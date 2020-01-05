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Yalova okulda kıraathane dönemi

Okulda kıraathane dönemiYalova Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi'nde, öğrencilerin kitap okuma alışkanlığının artırılması amacıyla 'kıraathane' alanı oluşturdu.

05.01.2020 11:27 | Son Güncelleme: 05.01.2020 11:29
Okulda kıraathane dönemi
Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi'nde, öğrencilerin kitap okuma alışkanlığının artırılması amacıyla 'kıraathane' alanı oluşturdu.
Yalova Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi'nde hazırlanan kıraathane bölümü öğrencilerin hizmetine açıldı. Öğrencilerin çay ve kahve eşliğinde rahatça kitap okumalarını sağlayacak olan kıraathanenin açılışını, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Okul Müdürü Mustafa Derya Arıcı, öğretmen ve öğrenciler birlikte yaptı.
Kıraathanenin kelime olarak 'okuma yeri' olduğunu söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, öğrencilerin çay ve kahve eşliğinde bu alanda kitap okuma etkinliklerini yapacaklarını belirtti. Okul yönetiminin öğrenciler için atıl bir alanı en güzel şekilde değerlendirdiklerini söyleyen Müdür Tosun, amaçlarının kitap okumayla ilgili farkındalık yaratmak olduğunu belirtti. İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, alanın bu şekilde değerlendirilmesi nedeniyle okul idaresine teşekkür etti.
Yalova okulda kıraathane dönemi

Fatih Sultan Mehmet, Anadolu Lisesi, Yalova, Güncel

Kaynak: DHA


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