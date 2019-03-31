Yalova Seçim Sonuçları: 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları Son Dakika

Türkiye'nin gözü kulağı 31 Mart yerel seçim sonuçlarında. Bugün yerel seçim için sandığa giden vatandaşlar, Yalova Belediye Başkanı'nı belirlemek için oy kullandılar. Şimdi ise yerel seçim sonuçları merakla bekleniyor. Peki, Yalova seçim sonuçlarına göre hangi aday ne kadar oy aldı? Yalova'da kim önde? Yalova seçim sonuçları, yerel seçim sonuçları, adayların oy durumlarını merak ediyorsanız işte detaylar...

YALOVA 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart yerel seçiminde Yalova Belediye Başkanlığı için; AK Parti adına Yusuf Ziya Öztabak, CHP adına Vefa Salman, SP adına Resul Genç, HDP'den Yüksel Akın yarışacak. Toplam 9 aday, Yalova Belediye Başkanlığı yarışında. Yalova'da sandıklar açıldı ve oyların sayımı başladı. 245 tane sandıktan 118 tanesi açılan Yalova'da adayların oy oranları şu şekilde;

Yusuf Ziya Öztabak - AK Parti - 14.096 OY - %47,59

Vefa Salman - CHP - 13.346 OY- %45,06

YALOVA YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YALOVA 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 yerel seçim sonuçlarına bakıldığı zaman Yalova'da seçmenlerin tercihlerinin şu şekilde şekillendiğini görüyoruz:

2014'de yerel seçim sonuçlarına göre; Yalova Belediye Başkanlığı'nı kazanan CHP'den Vefa Salman % 47,99 oy oranı ile olmuştu. AK Parti'den Yakup Bilgin Koçal ise % 47,62 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı. MHP'den Ahmet Kaplan% 1,40 oy oranı ile 3. sırada, HDP adayı Tuncay Turanlı% 1,02 oy oranı ile 4. Sırada yer aldı.

YALOVA İLİ İLÇELERE GÖRE YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Yalova belediyesine bağlı tüm ilçelerin 31 Mart yerel seçimlerdeki sondakika, güncel durumlarını öğrenmek istiyorsanız Yalova Seçim Sonuçları sayfamızı ziyaret edin.