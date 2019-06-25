25.06.2019 19:34
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Yalova şehidini son yolculuğuna uğurladı

Yalova şehidini son yolculuğuna uğurladıYALOVA - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde görevi başında şehit olan İslam Muhammed Altuğ, Yalova'da binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Yalova şehidini son yolculuğuna uğurladı
YALOVA - Diyarbakır 'ın Lice ilçesinde görevi başında şehit olan İslam Muhammed Altuğ, Yalova'da binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Terhisine 5 gün kala görev yaptığı Lice Jandarma Komutanlığında arkadaşının silahından çıkan mermi ile şehit düşen er İslam Muhammed Altuğ'un na'şı baba ocağında alınan helalliğin ardından Yalova Merkez Camii'ne getirildi. Şehidin annesi Şükret ve babası Hakan Altuğ ile yakınları şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına Yalova Valisi Muammer Erol , Garnizon Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik , Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve il protokolünün yanı sıra binlerce Yalovalı katıldı. Kılınan namaz sonrasında askerlerin omuzlarında top arabasına konan şehit asker son yolculuğuna uğurlandı. Altuğu, Yalova Şehitliği'ne defnedildi.Yalova şehidini son yolculuğuna uğurladı
Kaynak: İHA
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