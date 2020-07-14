YALOVA Şort giydiği için darp edildiğini iddia eden ODTÜ’lü Beril Çığlık atarak kurtuldum

Şort giydiği için darp edildiğini iddia eden ODTÜ'lü Beril: Çığlık atarak kurtuldum

YALOVA'da, ODTÜ öğrencisi Beril Nisa Aydın (20), şort giydiği için kendisini tokat atıp, darp eden Hüseyin A.'dan (70) şikayetçi oldu. Gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adliyeden adli kontrolle serbest bırakılan Hüseyin A., ifadesinde genç kıza şort giydiği için tokat attığını itiraf ederken, üniversiteli Beril Nisa Aydın, 'Yüzüme defalarca vurdu. Çığlık atarak, kurtuldum' dedi.

Geçen salı sabahı yaşanan olay iddiaya göre şöyle meydana geldi; Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) hazırlık sınıfı öğrencisi Beril Nisa Aydın, hasta kedisini veterinere götürmek için Çınarcık ilçesi Atakent Mahallesi'ndeki evinden çıktı. Minibüs durağına geldiği sırada Hüseyin A. ile karşılaştı. Uzun süre kendisine bakan yaşlı adama, birlikte kaldığı dedesi ve anneannesini tanıyor zannederek selam verdi. Hüseyin A. ise genç kıza yaşını sorup, "Sen bu şortu giyemezsin" dedi. Ardından da sol kolundan tutup, darp etmeye başladı. Aydın'ın çığlıklarını duyan vatandaşlar, duruma müdahale edip, jandarmayı aradı. Hüseyin A. ve Beril Nisa Aydın, ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. İşlemlerinin ardından Aydın, Yalova Devlet Hastanesi'ne giderek, darp raporu aldı. Hüseyin A. ise adliyeye sevk edildi.

'SİNİRLENİP, TOKAT ATTIM'

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan 'Hüseyin A. ifadesinde, "Olay günü bir genç kız gördüm. Şort giyiyordu. Neden giydiğini sordum. Kız bana, 'Ailem karışmıyor sen neden karışıyorsun?' dedi. Ben de sinirlendim ve kıza tokat attım. Kendisi burnundan ameliyat olmuş, bunu bilmiyordum. Olaydan sonra beni tehdit ederek, 'senin mal varlığını alacağım' dedi. Benim herhangi bir psikolojik rahatsızlığım yok. Olay bundan ibarettir" dedi. Hüseyin A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Genç kız ise, Hüseyin A. hakkında Yalova Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda da bulundu.

'DEFALARCA YÜZÜME VURDU'

Şort giydiği için saldırya uğradığını öne süren Beril Nisa Aydın, yaşadıklarını şöyle anlattı:

'Evimden çıkıp minibüs durağına giderken, bir şahıs önümde durdu. Kulaklıklarımla uğraştığım için önce göremedim. Daha sonra fark ettim, dedem ve anneannemle yaşadığım için onların arkadaşı olabileceğini düşünerek, durdum. Bir de yaşından ötürü durdum. Beni süzüp, kaç yaşında olduğumu sordu. '20 yaşındayım amca' diyerek, gayet nazik bir şekilde cevap verdim. 'Sen bu şortu giyemezsin' diye çıkışmaya başladı. Bunu defalarca söylemeye devam etti. Amacının kötü olduğunu fark edince, kim olduğunu sordum. Defalarca 'Sen bunu giyemezsin, ben sana karışırım' şeklinde konuşyordu. Sağ kolumda kedim vardı. Sol kolumdan tutup bana vurmaya başladı. Çığlık atmaya başladım. 'Yapmayın kolumda yavru kedim var' diye bağırmaya başladım. Defalarca yüzüme vurdu. Beş ay önce burun ameliyatı geçirdim. Burun yapım bu yüzden çok hassas. Sabah olması sebebiyle çevrede kimse yoktu. Çığlıklarımı duyan koşup gelmeye başladı, dedemle annemi tanıyan herkes koştu. Yere yatırdılara adamı. Ama adam kalktı ve aynı şekilde konuşmaya devam etti.?

'DARP RAPORU ALDIM'

Aydın sözlerini şöyle sürdürdü:

'Şahsın ablası benden özür diledi ve jandarmaya bir şey demememi istedi. Ama ben konuşmasına izin vermedim ve uzaklaştım. Ablası hasta olduğundan bahsetti. Zaten çevredeki insanlar, o şahsı dört senedir idare ediyorlarmış. Epey sorunlu bir insan. Daha sonra jandarmaya gittik, ifadeler verildi. Her şeyi anlattım. Çınarcık Devlet Hastanesi'ne götürüldük, ilk müdahalenin ardından Yalova Devlet Hastanesi'ne gidip muayene oldum ve darp raporu aldım. Çevredeki görgü tanıklarının da ifadesi alınmış.'

YALOVA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA YAPILDI

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada ise soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

'Çınarcık ilçesi, Koru beldesinde 07/07/2020 tarihinde müşteki B.N.A'nın şort giydiği gerekçesiyle şüpheli H.A. tarafından darp edildiği iddiasıyla şikayette bulunması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi üzerine Yalova Sulh Ceza Hakimliğince şüpheli H.A. hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Müşteki B.N.A, sağlık durumuyla ilgili kati rapor alması için Adli Tıp Kurumuna sevk edilmiştir. Ayrıca şüpheli H.A'nın atipik psikoz hastalığı bulunduğu yönünde şüphe bulunduğundan alınacak raporun sonucuna göre şüpheli hakkında akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirlerine hükmedilmesi için ilgili mahkemeden talepte bulunulacaktır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.?